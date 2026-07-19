В Томске семья пенсионеров получила 2-комнатную квартиру взамен аварийного дома

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Кировского района Томска рассказали о восстановлении жилищных прав пожилых горожан. Как сообщили в надзорном ведомстве 19 июля, благодаря прокурорскому вмешательству семья пенсионеров наконец-то переехала в благоустроенное жилье из аварийного барака, расселение которого затянулось на несколько лет.

Проверка была инициирована после обращения 68-летнего местного жителя, который пожаловался на грубое нарушение прав его семьи. Установлено, что деревянный 2-этажный дом 1880 года постройки, где проживали супруги, был официально признан аварийным еще в 2017 году. Согласно утвержденному графику, срок расселения жильцов был предусмотрен до конца 2020 года. Несмотря на истечение всех возможных сроков, вопрос так и не был решен ответственными структурами. Из-за критически ухудшающегося состояния ветхого здания пенсионеры были вынуждены покинуть родные стены и временно переехать жить к дочери.

Не добившись справедливости в административном порядке, прокуратура обратилась в суд с иском о предоставлении семье иного жилья по договору социального найма. Судебная инстанция полностью согласилась с доводами надзорного органа и удовлетворила заявленные требования. Благодаря жесткому прокурорскому вмешательству семье заявителя предоставлена просторная 2-комнатная квартира. Подобные случаи напоминают о необходимости строгого контроля за исполнением муниципальных программ по переселению граждан из ветхого жилого фонда, так как промедление чиновников напрямую угрожает жизни и здоровью людей, вынужденных годами ждать положенных по закону квадратных метров.

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