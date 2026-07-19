В Томском районе в 8-й раз прошел масштабный фестиваль сенокоса

Праздник объединил сотни гостей. Фото: пресс-служба Думы Томской области

Село Турунтаево Томского района вновь стало центром сибирского гостеприимства и народных традиций, успешно приняв у себя фестиваль сенокоса. Мероприятие с колоритным народным названием «Всякий, кто дорос, — спеши на сенокос!» состоялось на местной площадке уже в 8-й раз. Об этом рассказали местные власти.

Праздник в полной мере отражает величие, красоту и щедрость сибирской природы. Традиционный День сенокоса неизменно включает в себя не только торжественную часть, но и зрелищные соревнования косарей в быстроте уборки участков, выступления фольклорных коллективов, дегустацию блюд национальной кухни и работу ремесленных ярмарок.

Такие мероприятия традиционно привлекают как томичей, так и туристов со всей России. Это помогает узнать больше о сельской жизни и о тяжелом труде томских аграриев.

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