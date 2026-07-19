12-летний пилот из Северска завоевал медали на крупных соревнованиях по картингу

Тимур Картавых завоевал 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Фото носит иллюстративный характер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

12-летний воспитанник Центра технических видов спорта Тимур Картавых успешно выступил на Всероссийских соревнованиях по картингу «Кубок Евразии», которые прошли в Тюменской области. Юный гонщик стал единственным представителем Томской области на престижном турнире и привез домой сразу 2 награды. Об этом рассказали в профильном департаменте 19 июля.

В классе «Супер-мини» северчанин финишировал в призах, несмотря на серьезное столкновение в 1 из заездов. В решающем финале спортсмен сумел прорваться на 2 позицию, однако по общей сумме набранных очков занял 3 место, уступив ближайшему сопернику всего 1 балл. В более скоростном и технически сложном классе «Ротакс-Макс-Мини» пилот из Северска продемонстрировал уверенное пилотирование. Он надежно удерживал 2 строчку турнирной таблицы на протяжении дистанции и в итоге завоевал серебряную медаль соревнований.

Успех на «Кубке Евразии» стал важным этапом в карьере молодого спортсмена. Впереди у Тимура Картавых новые серьезные испытания в рамках Сибирского Кубка. Следующие гонки пройдут в Кузбассе и Барнауле, где ему предстоит вновь отстаивать честь Томской области на трассах с сильнейшими соперниками из других регионов. Развитие технических видов спорта и поддержка юных талантов остаются приоритетными направлениями для региональных спортивных школ, воспитанники которых регулярно подтверждают свой высокий класс на федеральном уровне.

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