Томская полиция предупредила о бесполезности противоугонных тросов для ТС

Ни одно противоугонное средство не дает 100% защиты Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в УМВД России по Томской области обратились к жителям региона с настоятельным предупреждением о правилах сохранности личного транспорта. Стражи порядка напомнили, что пик краж велосипедов и самокатов традиционно приходится на летний сезон, и рассказали, как избежать потери дорогостоящего имущества. Сообщение появилось в официальных соцсетях ведомства 19 июля.

Представители ведомства подчеркивают, что оставлять транспорт на улицах города без присмотра категорически нельзя. Особую опасность представляют зоны возле магазинов, киосков, подъездов и в местах массового скопления людей. Полицейские акцентируют внимание на том, что даже наличие качественного противокражного устройства не гарантирует 100 % сохранности имущества, так как злоумышленники легко перекусывают тросы и вскрывают замки. Кроме того, стражи порядка предостерегают от передачи велосипеда или самоката незнакомым или малознакомым лицам. Преступники часто используют предлог просто прокатиться или съездить в ближайший магазин, после чего бесследно исчезают с чужой техникой.

Отдельной проблемой остается хранение транспорта в многоквартирных домах. В полиции строго запрещают оставлять велосипеды и самокаты на лестничных площадках подъездов как в дневное, так и в ночное время. Практика показывает, что в настоящее время абсолютно ни одно противокражное средство не обеспечивает надежную защиту от воров. Единственным безопасным вариантом хранения остается занос техники в квартиру или на застекленный балкон. Правоохранители рекомендуют гражданам заранее фотографировать серийные номера и раму, что существенно ускорит розыск и идентификацию имущества в случае совершения преступления.

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