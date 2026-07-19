Преступность в Томской области снизилась на 8,6 % за 1 полугодие 2026 года

На 8,6 % снизилось число преступлений Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В УМВД России по Томской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие 2026 года. Заседание коллегии провел начальник управления генерал-майор полиции Александр Никульников, озвучивший ключевые показатели работы правоохранительных органов региона. Основные цифры озвучили в УМВД России по Томской области в минувшую пятницу, 17 июля.

Согласно представленным ведомством данным, за 6 месяцев 2026 года общее число зарегистрированных преступлений в регионе уменьшилось на 8,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тяжких и особо тяжких составов стало меньше на 21,8 %. Существенное сокращение отмечено по разбоям, которых стало меньше на 60 %, дистанционным мошенничествам с падением на 25 % и наркопреступлениям, снизившимся на 38 %. Преступлений с участием иностранцев стало меньше на 59,6 %.

Параллельно со снижением общего уровня преступности выросла и раскрываемость, достигнув отметки в 55,5 %. По тяжким и особо тяжким составам этот показатель увеличился до 57,5 %. Убийства и разбои раскрыты полностью на 100 %. Значительно улучшились показатели раскрываемости краж до 54 %, грабежей до 94,3 % и угонов до 95,7 %. Организованные преступные группы теперь раскрываются на 21,4 % чаще. Александр Никульников отметил, что рост раскрываемости и снижение числа тяжких преступлений свидетельствуют об эффективности принимаемых мер, однако работа по всем направлениям будет продолжена, и поставил соответствующие задачи перед территориальными органами на 2 полугодие.

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