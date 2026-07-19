Доверчивая томичка перевела 28 тысяч рублей мошенникам, попросившим взаимы

Девушка была абсолютно уверена, что помогает подруге Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ОМВД России по Советскому району обратилась томичка 1992 года рождения с заявлением о хищении денежных средств. Девушка стала жертвой социальной инженерии, поверив фейковому сообщению от лица близкого человека. Об этом в воскресенье, 19 июля рассказал в УМВД России по Томской области.

Потерпевшая призналась в полиции, что ей поступило сообщение от знакомой с настоятельной просьбой одолжить определенную сумму. Томичка была абсолютно уверена, что общается со своей приятельницей, и без каких-либо колебаний перевела 28000 рублей по указанным реквизитам. Спустя некоторое время при личном разговоре выяснилось, что профиль подруги в социальной сети был взломан неизвестными лицами, а все денежные средства были отправлены напрямую мошенникам. Доброта и желание помочь близкому человеку в экстренной ситуации сыграли с девушкой злую шутку.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Правоохранители в очередной раз напоминают гражданам о необходимости критически оценивать любые финансовые просьбы, поступающие через интернет. Даже если сообщение пришло от давнего друга или родственника, эксперты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют перезвонить этому человеку по хорошо знакомому номеру телефона и голосом подтвердить факт происшествия. Мошенники регулярно используют взломанные аккаунты и нейросети для клонирования голосов, чтобы усыпить бдительность жертв и выманить сбережения.

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