В области ожидают порывистый ветер. Фото: Марина Лукина

Жаркое и почти сухое воскресенье обещают томичам синоптики ЦГМС. Днем — преимущественно без осадков, температура воздуха составит +25…+27 градусов.

За пределами Томска ртутные столбики окажутся на отметках +24…+29 °С. Жителей районов также не потревожат существенные дожди. Утром местами будут наблюдаться туманы.

Во всей области, включая ее главный город, зафиксируют переменную облачность. Разгуляется северо-восточный ветер. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, при порывах 12.

«В период с 19 июля по 22 июля 2026 года на большей части территории сохранится высокая пожароопасность 4 класса», — добавили синоптики.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что местные леса защитили от рыжего пилильщика.

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