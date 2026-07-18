Воины эпохи Наполеона. Фото предоставили пресс-службы администраций Томской области и Томского района

Днем 18 июля окрестности села Зоркальцево Томского района преобразились. Казалось, работает машина времени: жители наблюдали сцены различных исторических эпох. Яркую программу представили реконструкторы на межрегиональном фестивале «Наследие времен» (6+).

Зрители. Фото предоставили пресс-службы администраций Томской области и Томского района

Мероприятие привлекло более 3 тысяч зрителей. Их взору предстали события давно ушедших времен, акцент был сделан на сражениях 1944 года с участием 79-й Гвардейской стрелковой дивизии.

Для гостей развернули ярмарку с изделиями ручной работы, фермерскими продуктами, выпечкой, шашлыками и мороженым. Не обошелся праздник и без полевой кухни. Работали интерактивные площадки, включая игровые зоны.

Пресс-служба администраций Томской области и Томского района поделились яркими снимками с места событий.

Спецэффекты в деле. Фото предоставили пресс-службы администраций Томской области и Томского района

Организаторы предусмотрели и авиацию. Фото предоставили пресс-службы администраций Томской области и Томского района

Веселый участник игровых баталий. Фото предоставили пресс-службы администраций Томской области и Томского района

«Огненные сороковые». Фото предоставили пресс-службы администраций Томской области и Томского района

Восторженные зрители. Фото предоставили пресс-службы администраций Томской области и Томского района

Фестиваль посетили гости разных возрастов. Фото предоставили пресс-службы администраций Томской области и Томского района

Русские красавицы. Фото предоставили пресс-службы администраций Томской области и Томского района

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала эксклюзивный фоторепортаж «На экваторе лета: отдых на набережных глазами томского фотографа».

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