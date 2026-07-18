Днем 18 июля окрестности села Зоркальцево Томского района преобразились. Казалось, работает машина времени: жители наблюдали сцены различных исторических эпох. Яркую программу представили реконструкторы на межрегиональном фестивале «Наследие времен» (6+).
Мероприятие привлекло более 3 тысяч зрителей. Их взору предстали события давно ушедших времен, акцент был сделан на сражениях 1944 года с участием 79-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Для гостей развернули ярмарку с изделиями ручной работы, фермерскими продуктами, выпечкой, шашлыками и мороженым. Не обошелся праздник и без полевой кухни. Работали интерактивные площадки, включая игровые зоны.
Пресс-служба администраций Томской области и Томского района поделились яркими снимками с места событий.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала эксклюзивный фоторепортаж «На экваторе лета: отдых на набережных глазами томского фотографа».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Будьте бдительны!»: охотники рассказали о выслеживании медведя у Стрежевого
Многодетного томича удостоили высокой награды на форуме с участием Путина
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru