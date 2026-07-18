В десятках домов Томска отключат свет 20 июля

Запланированы восстановительные работы на коммуникациях Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

О временном отключении электроэнергии предупредила томская ресурсоснабжающая компания. В связи с профилактическими работами на инженерных сетях 20 июля, в понедельник, свет частично отключат в городе в интервалы с 9:00 до 16:00 и до 16:30.

Без электричества останутся жители улиц проспекта Ленина, Пропиточной, Урицкого, Крепежной, а также переулков Кузнецкого, Строительного и Механического. Полный перечень адресов, жителей которых коснутся неудобства, опубликован на сайте коммунальщиков.

Цель мероприятий – повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий. Подачу электричества возобновят сразу после завершения всех работ.

Ранее мы предупредили, что аферисты выманивают у томичей деньги через фейковые счета ЦБ.

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