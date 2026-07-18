Врач перечислила томичам способы защиты от инфекций, передающихся половым путем

Иногда инфекция может распространятся даже контактно-бытовым путем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

18 июля департамент здравоохранения Томской области опубликовал рекомендации врача Центра общественного здоровья и медпрофилактики Юлии Ермолаева. Она рассказала, что в мире ежедневно регистрируют более 1 млн заражений инфекциями, передающимися половым путем. Речь идет о хламидиозе, сифилисе, гонорее, герпесе, вирусе папилломы человека, трихомониазе, ВИЧ, гепатите В.

Распространение болезни происходит при вагинальном, оральном и анальном сексе, реже – контактно-бытовым путем, от матери к плоду, через кровь, слюну или грудное молоко. Симптомы часто отсутствуют, но при их появлении у мужчин отмечают выделения, зуд, жжение и высыпания, у женщин — боли внизу живота, нарушения цикла, обильные выделения с запахом. К последствиям относят бесплодие, онкологию, у беременных — выкидыши и пороки развития плода.

Профилактика включает:

— регулярные осмотры,

— скрининг беременных и донорской крови,

— просветительскую работу среди подростков,

— индивидуальные меры сводятся к отказу от случайных связей, сокращению числа партнеров, использованию презервативов, гигиене.

Врач напомнила, что при подозрении на заражение важно экстренно обратиться в медучреждение.

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