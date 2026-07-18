«Будьте бдительны!»: Охотники рассказали о выслеживании медведя у Стрежевого

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня днем, 18 июля, мэр Стрежевого Валерий Дениченко рассказал о поисках медведя. Напомним, накануне косолапый смело прогулялся рядом с СОТ «Кедр». Люди обнаружили следы зверя на 8-м км трассы на Нижневартовск.
«Отчет охотников. Дежурили вчера до 2 часов ночи и сегодня ездили рано утром, не приходил. Будьте бдительны! Увидите медведя — звоните 112», — рассказал градоначальник.
Ситуация остается на контроле у специалистов, при этом население призывают проявлять повышенную бдительность. Садоводов просят по возможности не ходить по территории СНТ. Кроме того, до поимки дикого животного не следует находиться на опушках и рядом с кустами, это опасно для жизни.
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