«Будьте бдительны!»: Охотники рассказали о выслеживании медведя у Стрежевого

Специалисты дежурили на территории до 2 часов ночи и утром. Изображение носит иллюстративный характер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня днем, 18 июля, мэр Стрежевого Валерий Дениченко рассказал о поисках медведя. Напомним, накануне косолапый смело прогулялся рядом с СОТ «Кедр». Люди обнаружили следы зверя на 8-м км трассы на Нижневартовск.

«Отчет охотников. Дежурили вчера до 2 часов ночи и сегодня ездили рано утром, не приходил. Будьте бдительны! Увидите медведя — звоните 112», — рассказал градоначальник.

Ситуация остается на контроле у специалистов, при этом население призывают проявлять повышенную бдительность. Садоводов просят по возможности не ходить по территории СНТ. Кроме того, до поимки дикого животного не следует находиться на опушках и рядом с кустами, это опасно для жизни.

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