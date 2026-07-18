Томичи приняли символ Федерального Сабантуя — фигурку коня Тулпара

Праздник проведут в 2027 году. Фото: аккаунт Владимира Мазура

18 июля в Омске торжественно передали представителям Томской области переходящий символ Федерального Сабантуя — фигурку крылатого коня Тулпара. Фактически начался отсчет времени до главного татарского праздника, который проведут 3 июля 2027 года. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур.

За рамками церемонии принявший символ председатель облправительства Алексей Кондратьев перенимал лучшие практики организации масштабного мероприятия. Особое внимание уделили логистике, безопасности, медобеспечению, работе волонтеров. Отдельно остановились на вопросах межрегионального и межнационального сотрудничества.

Татары, как исконные жители Томской земли, вносили существенный вклад в развитие сфер науки, образования, культуры, производственно-технологической кооперации. Совместная подготовка и проведение Федерального Сабантуя еще больше скрепит дружбу и экономические связи регионов.

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