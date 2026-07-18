Томские леса защитили от рыжего пилильщика

Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

17 июля департамент лесного хозяйства Томской области сообщил о завершении борьбы с рыжим сосновым пилильщиком. Обработки охватили 8032,74 га: авиационным методом с химикатами в Бакчарском районе (6882,24 га) и наземным с биопрепаратом в Кожевниковском и Томском и районах (1150,5 га).

Специалисты регфилиала Центра защиты леса оценили биологическую эффективность принятых мер. Для авиаметода средний показатель составил 93,5%, что подтвердило успешное снижение популяции вредителя благодаря химическому веществу. Результаты наземной обработки биологическим препаратом позволили справиться с проблемой на 84,9%.

В ведомстве также рассказали, что с сентября 2026 года начнется плановый мониторинг насаждений. Будут подготовлены прогнозные расчеты для аналогичных мероприятий в 2027 году. Это позволит своевременно спланировать защиту лесов на следующий сезон.

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