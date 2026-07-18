Двое томских выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов

Юные томичи блестяще подтвердили на испытаниях свои знания Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске двое выпускников смогли улучшить свои показатели, пересдав Единый госэкзамен на 100 баллов. Новость сообщил 17 июля глава горадминистрации.

Сергей Нагорняк уже имел 100 баллов по биологии. Он решила заново пройти испытания по химии, в итоге улучшил результат с 90 до 100. Другой юноша, Максим Тропин из школы №58, также получил после пересдачи максимальное число баллов.

Земляки назвали ребят гордостью города, а их успехи — настоящими поступками.

Ребятами гордятся земляки. Фото предоставила пресс-служба мэра Томска

Пересдача позволила улучшить итоговые показатели. Фото предоставила пресс-служба мэра Томска

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала о получении 200 баллов на ЕГЭ.

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