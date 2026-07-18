В Томской области потушили 6 пожаров за сутки

Обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Утром 18 июля в ГУ МЧС России по Томской области представили новую сводку ЧП. В минувшие сутки сотрудники ведомства 6 раз боролись с огнем. При пожарах никто не пострадал.

В деревне Старая Шегарка стихия повредила жилой дом и крытый двор. Площадь возгорания составила 220 м². Для ликвидации привлекли 10 специалистов с тремя единицами техники.

В поселке 86-й Квартал пострадали также жилой дом и надворные постройки. Огонь на 121 м² тушили десять спасателей, они использовали 3 спецмашины.

В МЧС напомнили жителям региона о необходимости убирать горючие материалы в безопасное место и держать под рукой первичные средства пожаротушения.

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