В искореженном автомобиле на Пушкино в Томске зажало 2 человек

Пострадавшие выбрались сами до приезда спасателей. Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Вечером в Томске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием легкового автомобиля. Изначально поступила информация о заблокированных в салоне людях, однако ситуация разрешилась благополучно еще до начала аварийно-спасательных работ. Подробности рассказали сегодня в Томской областной поисково-спасательной службе.

Сигнал о ЧП поступил на пульт оперативного дежурного в 20:15. По предварительным данным, на улице Пушкина легковой автомобиль перевернулся на крышу. Из-за сильной деформации салона 2 человека — водитель и пассажир — оказались в ловушке и не могли самостоятельно выбраться. На место экстренно выехала оперативная дежурная смена поисково-спасательного отряда «Центральный». Совместно с сотрудниками пожарной охраны специалисты осмотрели место происшествия, отключили аккумуляторную батарею и перевернули поврежденный транспорт обратно на колеса, чтобы предотвратить розлив горюче-смазочных материалов.

Томская областная поисково-спасательная служба напоминает жителям региона о важности соблюдения правил дорожного движения и публикует номера экстренных служб. При любых происшествиях необходимо звонить по круглосуточному номеру оперативного дежурного 76-00-46, 003 или на единый номер 112. Своевременный вызов профессионалов гарантирует быстрое устранение последствий аварий и предотвращение возгораний на месте ДТП.

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