Томич получил медаль «За отвагу» на СВО и погасил долг перед ребенком

Мужчина героически проявил себя на передовой и все обвинения были сняты Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело в отношении томича, задолжавшего ребенку более 500 000 рублей, было прекращено судом после того, как мужчина получил медаль «За отвагу». в зоне СВО. Подробностями поделились в прокуратуре региона.

Лишенный родительских прав сибиряк длительное время не оплачивал содержание ребенка, из-за чего его долг стремительно рос. Для принуждения к соблюдению обязательств судебные приставы сначала возбудили административное производство, а затем и уголовное дело. Однако отбывание наказаний не возымело эффекта: гражданин не устраивался на работу и не предпринимал иных мер для погашения задолженности. Когда сумма долга превысила отметку в 500 000 рублей, у сотрудников ФССП появились основания для возбуждения второго дела.

Весной 2024 года материалы передали в суд. К этому моменту мужчина заключил контракт о прохождении военной службы. Сотрудник отделения судебных приставов по Советскому району города обратила взыскание на его денежное довольствие. В итоге на содержание ребенка начали регулярно поступать средства, и к лету 2026 года задолженность была почти полностью погашена.

Все это время рассмотрение материалов второго дела находилось в суде, однако заседания постоянно откладывались из-за пребывания обвиняемого на передовой. В начале июля в службу приставов поступила информация о полном прекращении уголовного преследования. Причиной послужило награждение томича медалью «За отвагу» в период прохождения службы. Согласно статье 78.1 УК и статье 28.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, лица, призванные на военную службу в период мобилизации или в военное время, освобождаются от уголовной ответственности в случае получения государственной награды.

Данная правовая норма стимулирует военнослужащих к добросовестному выполнению боевых задач и позволяет им вернуться к мирной жизни без судимости.

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