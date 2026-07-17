Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 15:08

В стоматологии Кедрового пациентам не делали рентген из-за поломки оборудования

Закупленное оборудование простаивало из-за отсутствия медицинского датчика
Екатерина Сафонова
Теперь современная диагностика доступна каждому жителю

Теперь современная диагностика доступна каждому жителю

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура города Кедрового Томской области через суд заставила местную больницу обеспечить пациентов полноценной стоматологической диагностикой. Надзорное ведомство выявило, что профильное оборудование долгое время простаивало из-за банальной нехватки комплектующих. Сегодня о проверке рассказали в прокуратуре региона.

Выяснилось, что в городском медицинском центре при оказании стоматологической помощи полностью отсутствовала возможность сделать рентгеновский снимок зубов. Аппаратура была своевременно закуплена, однако из-за отсутствия в комплекте 1 необходимого медицинского датчика техника пылилась без дела. Это грубо нарушало права граждан на получение качественной и своевременной медицинской помощи, заставляя пациентов искать диагностику в других населенных пунктах или обходиться без нее. Для устранения выявленных нарушений прокуратура была вынуждена потребовать ввода оборудования в эксплуатацию исключительно в судебном порядке.

Кедровский городской суд Томской области полностью согласился с доводами надзорного органа и заявленные прокурором требования удовлетворил. На сегодняшний день судебное решение уже исполнено в полном объеме. Благодаря жесткому прокурорскому вмешательству каждый местный житель, обращающийся к стоматологу, теперь может пройти необходимую диагностическую процедуру прямо на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 300 медиков-целевиков пополнят штат томских больниц в 2026 году

В Томской области медики отправили уже 6 гуманитарный груз в зону СВО

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru