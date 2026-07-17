В стоматологии Кедрового пациентам не делали рентген из-за поломки оборудования

Теперь современная диагностика доступна каждому жителю Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура города Кедрового Томской области через суд заставила местную больницу обеспечить пациентов полноценной стоматологической диагностикой. Надзорное ведомство выявило, что профильное оборудование долгое время простаивало из-за банальной нехватки комплектующих. Сегодня о проверке рассказали в прокуратуре региона.

Выяснилось, что в городском медицинском центре при оказании стоматологической помощи полностью отсутствовала возможность сделать рентгеновский снимок зубов. Аппаратура была своевременно закуплена, однако из-за отсутствия в комплекте 1 необходимого медицинского датчика техника пылилась без дела. Это грубо нарушало права граждан на получение качественной и своевременной медицинской помощи, заставляя пациентов искать диагностику в других населенных пунктах или обходиться без нее. Для устранения выявленных нарушений прокуратура была вынуждена потребовать ввода оборудования в эксплуатацию исключительно в судебном порядке.

Кедровский городской суд Томской области полностью согласился с доводами надзорного органа и заявленные прокурором требования удовлетворил. На сегодняшний день судебное решение уже исполнено в полном объеме. Благодаря жесткому прокурорскому вмешательству каждый местный житель, обращающийся к стоматологу, теперь может пройти необходимую диагностическую процедуру прямо на месте.

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