В субботу ожидаются дожди, грозы и град Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский филиал Гидрометцентра уточнил прогноз погоды на сегодня, 18 июля. Жители региона увидят на термометрах отметки +23…+28°С. Зафиксируют переменную облачность.

«Местами кратковременные дожди, грозы, при них ливни, град и сильные дожди. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, при грозах 15-18 метров в секунду. На большей части территории сохранится высокая пожароопасность 4 класса», — предупредили метеорологи жителей области.

В черте Томска воздух прогреется днем до +23…+25 градусов. Вероятны такие же осадки, как в районах области. Ветер в городе разгонится максимум до 15 метров в секунду.

Добавим, что Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозирует сегодня геоколебания интенсивностью до 3 баллов.

Ранее мы рассказали, где под Стрежевым обнаружили следы медведя.

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