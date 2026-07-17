В Томской области простились с дальномерщиком разведки Петром Фатыковым

Контракт на участие в специальной военной операции герой подписал в августе 2025 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области проводили в последний путь военнослужащего по контракту и участника специальной военной операции Петра Фатыкова. Об утрате и церемонии прощания с земляком рассказали в администрации Верхнекетского района.

Петр Фатыков занимал должность дальномерщика отделения артиллерийской разведки. В августе 2025 года он принял осознанное решение и подписал контракт для защиты жителей новых российских регионов. 30 июня гвардии матрос погиб при выполнении боевого задания на территории Запорожской области. Проводить защитника в последний путь собрались родственники, друзья, сослуживцы и неравнодушные жители района, пришедшие отдать дань уважения его мужеству.

В официальном сообщении представители района выразили самые глубокие соболезнования родителям и всем близким в связи с невосполнимой утратой, особо отметив, что Петр Геннадьевич погиб с оружием в руках при защите интересов Родины. Служба в артиллерийской разведке требует от военнослужащих высочайшей концентрации, точности расчетов и личного мужества. Дальномерщики работают в сложных условиях, обеспечивая подразделения критически важными координатами для поражения целей. Героизм томичей, отправляющихся на передовую по контракту, навсегда сохраняется в истории региона как пример беззаветного служения своему Отечеству.

Редакция «КП-Томск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким героя.

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