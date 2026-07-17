Химическое предприятие предупредило сибиряков о выбросах и рыжих облаках

Фото: носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Жителей соседней с Томской областью — Кемеровской — химпредприятие «Азот» предупредило о шуме и выбросах. Сибиряки услышат грохот и увидят рыжие облака в период с 18 по 19 июля. Об этом рассказало «Сибдепо».

В компании уверяют, что процедура является плановой, все работы выполняются в соответствии с внутренними требованиями. В указанные даты на заводе остановят цех по производству азотной кислоты. Будет отслеживаться состояние санитарно-защитной зоны.

Ранее мы рассказали, что 18 июля в Томске вероятны дожди, грозы и град.

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