В Томской области медики отправили уже 6 гуманитарный груз в зону СВО

В посылках медикаменты для бойцов. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Медицинские организации Томской области продолжают оказывать масштабную поддержку землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. Очередную партию помощи сформировали и отправили на фронт сотрудники Первомайской районной больницы. Об этом сегодня, 17 июля, рассказали в профильном ведомстве.

Коробки с медикаментами и медицинскими изделиями вскоре поступят в распоряжение прифронтового военного госпиталя. В масштабную посылку вошли необходимые лекарственные препараты, продукция с длительным сроком хранения, а также влажные полотенца и медицинские перчатки.

Сотрудники медучреждения на протяжении долгих лет активно участвуют в волонтерской деятельности, и нынешняя отправка медикаментов стала уже 6 по счету за последние 2 года. Переданные жизненно важные препараты позволят обеспечить своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи.

В организации логистики и отправке гуманитарных грузов коллективу Первомайской районной больницы активно помогают томские волонтеры, которые на регулярной основе формируют посылки для военных. Добровольцы поблагодарили сотрудников медицинского учреждения за проявленную оперативность и неравнодушие. Собранный в Первомайском районе гуманитарный груз в настоящее время уже доставлен в Томск, откуда в самое ближайшее время будет направлен непосредственно в зону проведения специальной военной операции. Системная поддержка фронта со стороны гражданских специалистов и медиков играет важнейшую роль в сохранении жизней и здоровья защитников страны.

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