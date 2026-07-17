В Томской области аферисты выманивают деньги через фейковые счета ЦБ

Мошенники любыми путями убеждают томичей внести деньги на поддельный счет

Жителей Томской области предупредили о появлении новой мошеннической схемы. Аферисты атакуют граждан через популярные мессенджеры, вынуждая их в панике снимать наличные и переводить средства преступникам под угрозой заморозки накоплений. О схеме мошенников рассказали в областном департаменте финансов.

По словам специалистов схема проста — мошенники убеждают жертв срочно обновить свой основной счет в Центробанке. Для этого лже-банкиры требуют снять в банкомате абсолютно все деньги со своих текущих счетов, а затем внести их через другой терминал по продиктованным реквизитам. Преступники намеренно нагнетают обстановку, пугая людей неминуемой блокировкой сбережений. По данным Банка России, любые звонки и сообщения от имени регулятора являются 100% признаком обмана.

Финансисты подчеркнули, что никаких специальных или безопасных счетов для граждан в Центробанке не существует. Регулятор вообще не работает с физическими лицами напрямую. Сотрудники государственных ведомств никогда не запрашивают персональные данные и не требуют проводить операции по картам. В департаменте призвали томичей игнорировать подобные сообщения и сразу прерывать любой подозрительный диалог. Самое правильное решение при возникновении сомнений — самостоятельно перезвонить в свой банк по официальному номеру, указанному на оборотной стороне карты, и проверить информацию.

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