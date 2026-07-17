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НовостиОбщество17 июля 2026 12:26

В Томской области аферисты выманивают деньги через фейковые счета ЦБ

Мошенники пугают жертв блокировкой сбережений и заставляют вносить наличные через банкоматы на подставные реквизиты
Екатерина Сафонова
Мошенники любыми путями убеждают томичей внести деньги на поддельный счет

Мошенники любыми путями убеждают томичей внести деньги на поддельный счет

Жителей Томской области предупредили о появлении новой мошеннической схемы. Аферисты атакуют граждан через популярные мессенджеры, вынуждая их в панике снимать наличные и переводить средства преступникам под угрозой заморозки накоплений. О схеме мошенников рассказали в областном департаменте финансов.

По словам специалистов схема проста — мошенники убеждают жертв срочно обновить свой основной счет в Центробанке. Для этого лже-банкиры требуют снять в банкомате абсолютно все деньги со своих текущих счетов, а затем внести их через другой терминал по продиктованным реквизитам. Преступники намеренно нагнетают обстановку, пугая людей неминуемой блокировкой сбережений. По данным Банка России, любые звонки и сообщения от имени регулятора являются 100% признаком обмана.

Финансисты подчеркнули, что никаких специальных или безопасных счетов для граждан в Центробанке не существует. Регулятор вообще не работает с физическими лицами напрямую. Сотрудники государственных ведомств никогда не запрашивают персональные данные и не требуют проводить операции по картам. В департаменте призвали томичей игнорировать подобные сообщения и сразу прерывать любой подозрительный диалог. Самое правильное решение при возникновении сомнений — самостоятельно перезвонить в свой банк по официальному номеру, указанному на оборотной стороне карты, и проверить информацию.

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