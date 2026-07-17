Почти 300 медиков-целевиков пополнят штат томских больниц в 2026 году

Среди них 103 узких специалиста и 78 представителей среднего медперсонала Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца 2026 года в больницы и поликлиники Томской области придут работать почти 300 выпускников, завершивших обучение в медицинском вузе или колледже по договорам о целевом обучении. Массовое прибытие молодых кадров позволит планомерно закрывать дефицит специалистов в региональном здравоохранении. Статистику сегодня обнародовали в профильном департаменте.

Молодые специалисты гарантированно пополнят штат 39 медицинских учреждений региона. Большинство из них направят в Томскую областную клиническую больницу, городские клинические больницы № 1 и № 3, детскую городскую больницу № 2, а также в Асиновскую и Чаинскую районные больницы.

Среди прибывающих целевиков 103 выпускника ординатуры. Это неврологи, кардиологи, офтальмологи и другие узкие специалисты, включая детских врачей. К участковой службе медучреждений региона присоединятся выпускники лечебного факультета СибГМУ. В этом году обучение здесь окончили 139 врачей-целевиков. Часть из них продолжит обучение в ординатуре, и через 2-5 лет они пополнят команду областных учреждений здравоохранения уже в качестве профильных специалистов. Еще 78 целевиков представляют средний медицинский персонал, прошедший подготовку в Томском базовом медицинском колледже.

Заместитель председателя правительства Томской области Светлана Грузных отметила, что целевая подготовка специалистов является 1 из ключевых инструментов, который уже сегодня позволяет планомерно снижать дефицит медицинских кадров в регионе. По ее словам, область перешла к системной работе, готовя врачей под конкретные потребности больниц и поликлиник. Для студента целевой набор гарантирует трудоустройство, а для жителей области это возможность получить качественную медицинскую помощь рядом с домом.

Всего в 2026 году из томских образовательных учреждений медицинского профиля выпустились 1690 специалистов всех форм обучения. Среди них 320 человек заключали целевые договоры с учреждениями, подведомственными региональному департаменту здравоохранения. Целевое обучение в Томской области реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России. Подобная практика позволяет закреплять молодые кадры на местах и обеспечивать отдаленные районы области необходимыми врачами и средним медперсоналом.

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