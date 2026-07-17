Томские коммунальщики устранили 1433 засора канализации за 6 месяцев

Большой проблемой для коммунальщиков становится бытовой мусор в трубах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За 6 месяцев 2026 года специалисты томских коммунальных служб ликвидировали 1433 засора на канализационных сетях города. Аварийные бригады работали в круглосуточном режиме, устраняя последствия массовых нарушений правил пользования системой водоотведения. Об этом рассказали в пресс-службе профильного предприятия Томска 17 июля.

Главной причиной возникновения пробок в трубах остается человеческий фактор. Горожане продолжают игнорировать базовые правила эксплуатации и смывают в унитазы бытовой мусор, а также пищевые жиры, которые застывают и полностью блокируют ток сточных вод. Помимо борьбы с масштабными засорами, ремонтные бригады устранили 281 повреждение на сетях коммуникаций. Все аварийно-восстановительные работы проводились без остановок, чтобы минимизировать неудобства для жителей и не допустить масштабных подтоплений.

Отдельной проблемой для городской инфраструктуры остаются открытые или поврежденные колодцы. С начала года коммунальщики выявили 235 подобных случаев. Каждый такой инцидент несет прямую угрозу жизни и здоровью пешеходов и автомобилистов, поэтому по всем поступившим заявкам немедленно выезжают ремонтные службы. Если конкретный колодец находится на балансе сторонней организации, информация оперативно передается ответственному собственнику для принятия срочных мер.

Представители коммунальной сферы просят томичей не оставаться безучастными и сразу сообщать об опасных люках в диспетчерские службы. Своевременные обращения граждан помогают гораздо быстрее ликвидировать аварийные ситуации и обеспечивать надежность объектов городской инфраструктуры.

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