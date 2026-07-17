Маршрутки будут объезжать закрытый участок Яковлева в Томске по Белозерской

Общественный транспорт объедет место работ коммунальщиков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Автобусы нескольких маршрутов в Томске временно изменят схему движения из-за перекрытого участка улицы Яковлева. Городские власти 17 июля сообщили, что объезжать закрытый отрезок улицы предстоит маршрутам №№11, 13\14,120 и 510.

Автобусы будут перевозить пассажиров по следующим схемам:

От Пушкина к Яковлева: улица Пушкина — улица Яковлева — переулок Кустарный — улица Белозерская — улица Ачинская — улица Яковлева — далее по маршруту.

В обратном направлении от Яковлева к Пушкина: улица Яковлева — улица Ачинская — улица Белозерская — улица Пушкина (с остановкой у «Дома радио») — далее по маршруту.

Движение транспорта по улице Яковлева между Ачинской и Больничной будет закрыто с 22.00 пятницы, 17 июля до 22.00 воскресенья, 19 июля.

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