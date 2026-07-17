Томичи могут записать детей в детсады и школы через портал Госуслуг

Заявлению в ГУ присваивается определенный номер Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Томской области получили возможность подать заявление о зачислении детей в образовательные учреждения в электронном виде. Портал государственных услуг принимает заявки на поступление в детские сады, а также в 1 и 10 классы школ региона. Об этом напомнили в пресс-службе правительства региона, в пятницу, 17 июля.

Для подачи заявления родителю или законному представителю необходимо выбрать на портале соответствующую услугу, указать регион и учебное заведение. При записи в детский сад заявитель может выбрать желаемую дату зачисления, направленность группы и режим пребывания ребенка. Срок рассмотрения заявки составляет 30 рабочих дней, а уведомление о принятом решении поступает напрямую в личный кабинет.

Прием документов в 1 класс продлится до 5 сентября при условии наличия свободных мест. Для успешного зачисления потребуются данные паспорта родителя, при этом свидетельство о рождении ребенка подгружается в систему автоматически. Также необходимо указать номер или название школы, сведения о регистрации и информацию о братьях и сестрах, которые уже обучаются в выбранном учреждении. Дополнительно прикрепляются документы, подтверждающие наличие льгот. В прошлом году данным электронным сервисом воспользовались 66,8% родителей первоклассников.

Зачисление в 10 класс требует подачи отдельного заявления даже в том случае, если подросток продолжает обучение в той же школе. Электронную форму могут заполнить как родители выпускников 9 класса, так и сами школьники, достигшие 14 лет. После отправки заявки необходимо предоставить оригиналы документов непосредственно в образовательное учреждение. При наличии свободных мест издается приказ о зачислении, уведомление о котором также приходит в личный кабинет.

В Министерстве просвещения России подчеркивают, что каждый выпускник 9 класса имеет полное право продолжить обучение в 10 классе. Отказ возможен исключительно при отсутствии свободных мест. В такой ситуации муниципальный орган управления образованием обязан подобрать подростку другую школу. Для поступления в профильные классы учреждения вправе проводить индивидуальный отбор. При успешном прохождении испытаний ученик не может быть не зачислен, а в случае неудачи ему обязаны гарантированно найти место в другом учебном заведении.

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