Июньский объем выдач рыночной ипотеки в Томской области за год вырос в 3 раза

Больше всего сделок проходят по льготным программам Фото: Ольга ЮШКОВА.

В июне 2026 года рынок жилищного кредитования в Сибири продемонстрировал рекордный рост. Объем выданных ипотечных займов в Томской области и ряде других регионов СФО показал многократное увеличение по сравнению с прошлым годом, несмотря на изменения в макроэкономической среде. Об этом сообщили в пятницу, 17 июля, в Союзе строителей Томской области.

По итогам июня в целом по регионам Сибирского федерального округа размер выдач составил 26 000 000 000 рублей. Этот показатель на 45% превышает результаты мая и на 76% больше значений июня 2025 года. Прирост зафиксирован как в сегменте льготного кредитования, так и по направлению рыночной ипотеки. Основным драйвером рынка оставалась семейная ипотека, на долю которой пришлось 66,7% всех выдач. По итогам месяца в этом сегменте было выдано 17 500 000 000 рублей, что на 75,6% превышает показатели мая и на 59,6% результаты июня 2025 года.

Резкий скачок спроса к маю свидетельствует о высокой активности заемщиков с детьми и активизации сделок на первичном рынке. На повышенный интерес к программе повлияло ожидаемое изменение условий с 1 июля 2026 года, однако эти планы были пересмотрены, и в ближайшем квартале параметры семейной ипотеки не поменяются.

Всплеск потребительской активности наблюдался и в сегменте рыночных программ. В целом по СФО объем выдач увеличился почти в 3 раза, а в Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях этот показатель превысил данную отметку. Доля спроса в нише выросла на 11 п.п., увеличившись с 17% до 28% в годовом выражении. Наибольшая доля выдач кредитов по базовым программам зафиксирована в Кемеровской области (36%), Омской области (31%), а также в Красноярском и Алтайском краях (по 29,8%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области на жилье за 6,7 млн рублей теперь копят 5,3 года

Томское УФАС пресекло массовую спам-рассылку с рекламой микрозаймов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru