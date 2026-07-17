Сильные дожди в регионе возможны при грозах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на субботу, 18 июля. В районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни и град.

Ветер северо-восточный, при грозах порывы возможны до 15-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +12…+17°С, днем столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов.

В Томске в субботу также возможен кратковременный дождь, местами гроза, днем при грозе — ливень и град.

Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы при грозе усилятся до 15 метров в секунду. Предстоящей ночью температура воздуха в областном центре составит +15…+17 °С, днем ожидается +23…+25 градусов.

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