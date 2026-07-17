Томский производитель удобрений получил сертификат «Сделано в России»

Производство биологических удобрений Фото: Василий Щелоков.. Перейти в Фотобанк КП

Томский производитель микоризных препаратов, микробиологических и биоминеральных удобрений успешно прошел сертификацию и получил сертификат «Сделано в России» в категории «Надежность». Предприятие вошло в государственную программу продвижения под национальным брендом. Об этом сообщили в профильном ведомстве в пятницу, 17 июля.

Компания более 20 лет разрабатывает и создает средства для повышения урожайности и защиты растений. В ассортименте входят удобрения, микоризные активаторы роста и биофунгициды. Уникальные свойства препаратов позволяют максимально раскрыть потенциал почвы и растений, способствуют росту плодородия земли и обеспечивают стабильные высокие урожаи при минимальных затратах.

История бизнеса началась в 2003 году с разработки удобрения в Научно-инновационном центре Биологического института Томского госуниверситета. Проект поддержал Фонд содействия инновациям, и в 2010 году томичи вышли на рынок. Впоследствии при содействии вуза был разработан новый препарат, а розничная линейка уверенно набирает обороты на крупнейших маркетплейсах страны.

Сезонная производительность томского завода составляет 200 тонн удобрений. Продукцию закупают аграрии более 10 регионов России, а также 4 стран: Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии. Знак «Сделано в России» подтверждает высокие стандарты отечественной продукции. Сертификация проводится Российским экспортным центром на безвозмездной основе. Участники программы получают преимущества при размещении товаров в национальных магазинах, участвуют в зарубежных рекламных кампаниях и получают доступ к иностранным партнерам через международные выставки. Координатором программы выступает Минпромторг России в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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