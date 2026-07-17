В Кировском районе Томска прошли рейды против незаконной уличной торговли

Стихийные рынки в Томске появляются регулярно Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе областного центра состоялись проверочные мероприятия, направленные на выявление фактов нелегальной уличной торговли. Инспекции прошли на оживленных магистралях и привели к фиксации административных правонарушений. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии 17 июля.

Рейды прошли на проспекте Кирова, а также улицах Учебной и Нахимова. В ходе мониторинга были выявлены торговцы, осуществлявшие свою деятельность без необходимых разрешительных документов. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 11.1 областного кодекса. Данная норма предусматривает штрафные санкции за ведение торговли, оказание бытовых услуг или организацию общественного питания без официального разрешения на размещение нестационарного объекта.

Главная задача таких мероприятий заключается не только в привлечении к ответственности, но и в наведении порядка в городской среде, а также в защите добросовестных предпринимателей, которые работают строго по закону. Контроль за ситуацией на улицах продолжается, а поступающие сигналы от горожан о незаконных точках оперативно отрабатываются.

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