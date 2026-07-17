В Кузбассе организатор банды лесорубов получил срок за вырубку пихты и осины

Мужчину осудили на условный срок Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе организатор банды лесорубов получил условный срок за ущерб в 167 218 рублей. Как сообщает издание «Сибдепо», мужчину признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, однако от реального лишения свободы он избежал.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый вместе с 2 соучастниками без разрешительных документов спилил деревья пород пихта и осина. Для вывоза леса злоумышленники использовали бензопилы и снегоходную технику, планируя реализовать древесину для получения прибыли. Свою вину организатор бригады не признал. В зале суда он заявил, что лишь перевозил знакомых на снегоходе, а лес они якобы заготавливали исключительно для личных нужд.

Суд счел эти доводы полностью несостоятельными. Версия обвинения была подтверждена показаниями подельников, свидетелей и заключениями специалистов лесничества. Фемида также отклонила аргумент защиты о том, что вырубался только сухостой, разъяснив, что любые деревья на корню являются неотъемлемой частью лесного фонда.

В результате действий банды государственному лесному фонду был причинен ущерб на сумму 167218 рублей. Суд назначил организатору наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, с осужденного взыскан материальный ущерб в полном объеме — более 167000 рублей в пользу бюджета муниципального образования. На данный момент приговор в законную силу не вступил, и у сторон есть время на его обжалование. Борьба с нелегальными лесорубами и защита лесного фонда остаются на особом контроле правоохранительных органов региона.

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