Мэр Томска Дмитрий Махиня: «По нацпроекту уже обновили 6 скверов»

Работы по обновлению парковых пространств идут с опережением срока. Фото: администрация Томска

В шести из девяти парков Томска завершилось обновление, которое предусмотрено национальным проектом «Инфраструктура для жизни». Напомним, его реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Накануне, 16 июля, мэр Дмитрий Махиня лично посетил общественные пространства и оценил результаты работ. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Объекты закончили раньше срока. Считаю, что здесь хорошо сработали как подрядчик, так и специалисты профильного департамента и Центра технического надзора», — отметил градоначальник.

Заместитель председателя томской думы Илья Леонтьев сопроводил мэра, вместе они посетили два сквера в Кировском и Октябрьском районах. На улице Лыткина работы идут по графику. Подрядная организация из Новосибирска уложила пешеходные дорожки в виде расходящихся солнечных лучей. Готовность этого объекта сегодня составляет ориентировочно 70 процентов. По словам Дмитрия Махини, контроль со стороны администрации усилен, недочетов в качестве работ при мониторинге не выявили.

Сквер у дома №35 на улице Яковлева приведен в порядок полностью. В рекреационной зоне появилась новая плитка, установлены игровая площадка и система освещения. В настоящее время идет приемка документов. Как отметил мэр, преобразившееся пространство наверняка оценят и ученики школы, расположенной неподалеку. Дети часто прибегают в сквер на переменах.

«По моему поручению прилегающую территорию контейнерной площадки привели в порядок, чтобы весь объект выглядел аккуратно и комплексно. Дал также задание департаменту продумать установку дополнительных качелей и лавочек», — сказал Дмитрий Махиня.

Он добавил, что оставшиеся три сквера отремонтируют уже в ближайшее время. Все работы продолжают выполнять под усиленным контролем местных властей.

Ранее, 9 июля, Дмитрий Махиня проверил, как по тому же проекту приводят в порядок переулок 1905 года. Объект уже обновлен процентов на 30, однако подрядчик немного отстает от графика. Мэр поручил усилить темпы и привлечь дополнительную рабочую силу.

В целом, внимание томичей приковано к национальному проекту «Инфраструктура для жизни» особенно сильно, поскольку он повышает комфорт жизни горожан.

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