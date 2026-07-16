На питание пациентов клиник СибГМУ в Томске направят 230,6 миллионов рублей

За 2 года планируется организовать приемы пищи на 340 000 койко-дней Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области определили поставщика, который возьмет на себя организацию лечебного питания для пациентов стационаров Сибирского государственного медицинского университета. Контракт охватит период до середины 2028 года и обойдется в 230,6 миллионов рублей. Об этом стало известно из сервиса Гисторги.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, победитель аукциона обязан обеспечивать клиники полноценным медицинским рационом с 1 июля 2026 года по 30 июня 2028 года. За этот период в 2 года медицинским учреждениям предстоит обеспечить лечебным питанием пациентов суммарно на 340 000 дней пребывания в стационаре. Изначально начальная цена тендера превышала отметку в 238 миллионов рублей, однако в ходе конкурентной борьбы победитель предложил свои услуги за 230 600 000 рублей, сэкономив значительную часть выделенных средств.

Качественное лечебное питание является неотъемлемой и критически важной частью терапевтического процесса, напрямую влияющей на скорость выздоровления и общее состояние больных. Рационы в медицинских стационарах строго регламентируются диетическими столами и должны учитывать специфические потребности пациентов с различными диагнозами. Долгосрочные контракты на 2 года позволяют медицинским учреждениям гарантировать бесперебойные поставки продуктов, стабилизировать цены и поддерживать высокие стандарты обслуживания на протяжении длительного времени.

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