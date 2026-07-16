В Томской области каждое 3 ДТП происходит на перекрестках

Госавтоинспекция планирует снизить смертность в 1,5 раза к 2030 году за счет камер и новых предупреждающих устройств Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области по итогам 1-й половины 2026 года выросло как количество аварий, так и тяжесть их последствий. Особую обеспокоенность вызывает статистика на пересечениях дорог, из-за чего регион включили во всероссийскую социальную кампанию. Статистику привели в региональном УМВД России по Томской области.

За 6 месяцев в регионе зарегистрировали 214 ДТП, в которых погибли 25 человек и 282 получили ранения. Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Томской области Александр Золотарев сообщил, что 74 аварии произошли именно на перекрестках, что составляет 34,6% от общего числа. В этих столкновениях погибли 5 человек, что составляет 20% от общего количества жертв, а еще 89 человек получили травмы.

Перекрестки относятся к наиболее сложным участкам улично-дорожной сети, поскольку здесь одновременно пересекаются транспортные и пешеходные потоки. Золотарев отметил, что пересечение проезжих частей изначально является конфликтной точкой, требующей повышенного внимания. Водители часто допускают сразу ряд нарушений, среди которых несоблюдение очередности проезда, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и выезд на встречную полосу. Нередко в 1 месте водители одновременно игнорируют сразу множество требований правил дорожного движения.

Для снижения аварийности необходимо совершенствовать дорожную инфраструктуру, усиливать контроль и проводить профилактику. В числе необходимых мер установка комплексов фото- и видеофиксации, дополнительное обустройство знаками, разметкой, информационными щитами и предупреждающими светозвуковыми устройствами.

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» предусматривает для Томской области целевой показатель не более 57 погибших по итогам 2026 года. По итогам 2025 года регион выполнил план, зарегистрировав 477 ДТП с 52 погибшими и 569 травмированными. Смертность снизилась на 21% по сравнению с базовым 2023 годом, хотя общее число аварий выросло на 5%. К 2030 году области предстоит сократить смертность в 1,5 раза относительно уровня 2023 года, а к 2036 году — в 2 раза.

Именно рост аварийности на перекрестках стал причиной включения Томской области во всероссийскую социальную кампанию «Продвижение безопасности», которая проходит в 40 регионах России. Регион был выбран из-за того, что 2-й год подряд отмечается рост аварийности именно в этих конфликтных точках. Программа охватит детей, студентов, курсантов автошкол, водителей и пешеходов через семинары, тематические уроки и интерактивные программы для формирования устойчивой культуры безопасного поведения.

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