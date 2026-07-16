Плановые отключения света затронут различные районы Томска 17 июля

Отключения света носят плановый характер Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, в различных частях областного центра временно прекратится подача электричества. Энергетики переходят к реализации плановых ремонтных работ на инфраструктуре, из-за чего горожанам придется запастись терпением и альтернативными источниками питания. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании.

Согласно опубликованному графику, отключения будут производиться поэтапно. Начальные ограничения стартуют в 09:00 и продлятся до 13:00, затронув часть объектов в поселке Хромовка, на Сельскохозяйственной улице и в садовом товариществе. Параллельно с 09:00 до 16:00 без электричества останутся потребители на Алтайской улице и Комсомольском проспекте.

Самый масштабный этап работ запланирован с 09:00 до 16:30. В это время свет пропадет на обширных территориях частного сектора и в переулках, включая улицы Пушкина, Харьковскую, Дальне-Ключевскую и Белозерскую. Завершится ремонтная кампания в центральной части города: с 13:30 до 16:30 энергетики будут работать на проспекте Ленина, а также на улицах Герцена и Советской.

Плановые отключения электроэнергии являются неотъемлемой частью подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду и обеспечения надежности энергоснабжения. Своевременная замена изношенных кабелей и модернизация подстанций позволяют предотвратить внезапные аварийные блэкауты в периоды пиковых нагрузок.

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