В Томске на улице Чкалова эвакуировали магазины из-за бесхозной сумки

Подозрительную сумку проверили на предмет опасных веществ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В областном центре сотрудники экстренных служб оперативно отреагировали на сообщение о подозрительном предмете в центре города. Как сообщает телеграм-канал «Регион-70 Томск», причиной масштабной эвакуации стала оставленная кем-то сумка.

По данным канала, инцидент произошел у здания на улице Чкалова, 7. По информации, которой поделились подписчики телеграм-канала «Регион-70 Томск», на месте развернулся настоящий переполох. Правоохранители перекрыли прилегающую территорию, а посетителей и персонал из расположенных рядом магазинов срочно эвакуировали на безопасное расстояние.

Полиция призывает томичей сохранять спокойствие, не приближаться к оцеплению и сообщать о любых подозрительных предметах по номеру 112.

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