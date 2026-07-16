В Томской области пьяного водителя обвинили в нападении на инспектора ДПС

Злоумышленнику грозит лишение свободы по ч. 1 ст. 318 УК РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Зырянский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Томской области возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти после того, как был пойман за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности рассказали в СУ СК России по Томской области сегодня, 16 июля.

По версии следствия, инцидент произошел в июне 2026 года на улице Пушкина в селе Зырянское. Обвиняемый, управляя транспортным средством в нетрезвом виде, был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. В ходе разбирательства мужчина отказался выполнять законные требования инспекторов и ударил 1 из них. Противоправные действия нападавшего были незамедлительно пресечены на месте.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Следственное управление напоминает, что применение насилия либо угрозы его применения в адрес представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей является недопустимым и влечет уголовную ответственность. Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает суровое наказание вплоть до лишения свободы. Уважение к закону и сотрудникам правоохранительных органов остается основой правопорядка в обществе, а любые попытки воспрепятствовать их законной деятельности жестко пресекаются и получают принципиальную правовую оценку.

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