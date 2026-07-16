«Что скосили?»: Опасный борщевик разросся на детской площадке в поселке Ключи

Детская площадка в поселке Ключи. Фото: Анна Днепровская

В администрации Богашевского сельского поселения отчитались о работе по уничтожению борщевика. По данным властей заросли остались только в полях. Заместитель главы поселения Юлия Селявская отметила, что вдоль дорог сорняк скосили трактором, а свои территории были приведены в порядок, поэтому угрозы больше нет.

Несмотря на заявление местной администрации, ядовитый сорняк до сих пор скошен не везде. Об этом редакции «КП-Томск» поведала местная жительница Анна Днепровская. Как рассказала женщина, кучи скошенного опасного растения прямо в местах игр детей. А часть зарослей продолжают расти.

«Кусты уже с рост ребенка. Опасный ядовитый сорняк продолжает расти напротив детской площадки, супермаркета, вдоль дорог и около домов. Вдобавок кучи скошенного борщевика лежат прямо на детской площадке», — рассказала женщина.

Сок борщевика Сосновского под солнцем вызывает страшные ожоги кожи вплоть до 3 степени, а любой контакт может быть очень опасным и даже привести к летальному исходу.

Анна Днепровская подчеркнула, что без проведения химической обработки семена из брошенных куч разлетятся по всему поселку, и в следующем году борщевик захватит новые территории. Она добавила, что управляющие компании также не борются с ядовитым растением около жилых домов, и профильные ведомства их к этому не обязывают. По мнению женщины, администрация должна не только срезать сорняк и провести химическую обработку, но и обязать управляющие компании выполнить аналогичные мероприятия. Эту процедуру необходимо повторять на протяжении 2 сезонов подряд, чтобы полностью истребить борщевик и разорвать замкнутый круг.

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