В Кемерове начали проверку после видео с избиением ребенка на улице

Ребенок никак не смог проглотить таблетку и расплакался Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Следственное управление СКР по Кузбассу организовало доследственную проверку по факту жестокого обращения с ребенком в областном центре. Поводом для вмешательства правоохранителей стал скандальный ролик, на котором женщина избивает своего малолетнего сына прямо на глазах у посторонних. Как сообщает издание «Сибдепо», инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

ЧП произошло утром у остановки общественного транспорта «Швейная фабрика». По информации издания, конфликт разгорелся из-за того, что ребенок не мог проглотить таблетку. Раздраженная женщина начала ругаться и применять к малышу физическую силу, полностью игнорируя присутствие людей вокруг. Ребенок плакал, а прохожие, ставшие свидетелями происходящего, достали смартфоны и сняли происходящее на видео, чтобы предать огласке действия жестокой матери.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личности участников инцидента. В ближайшее время будет принято процессуальное решение о привлечении женщины к ответственности в случае подтверждения ее вины.

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