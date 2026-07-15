В Парабельском районе ликвидировали огромную несанкционированную свалку

Окрестности села Высокий Яр в Парабельском районе. Фото: Россельхознадзор

В окрестностях села Высокий Яр Парабельского района Томской области устранена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Информация об успешной ликвидации нарушения на землях сельскохозяйственного назначения поступила в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора. Информацию 15 июля привели в пресс-службе надзорного ведомства.

Факт захламления территории инспекторы выявили еще в мае 2026 года. Мероприятие проводилось без непосредственного взаимодействия с нарушителями в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством детального анализа снимков из спутника. В результате на землях с неразграниченной государственной собственностью было установлено несанкционированное место захламления плодородного слоя почвы отходами производства и потребления, а также твердыми коммунальными отходами. Общая площадь незаконной свалки составила 5597 кв. м.

Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации, землепользователи обязаны использовать участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не наносят вред окружающей среде и земле как природному объекту. Поскольку земельный участок относился к невостребованным землям, ответственность за уборку мусора легла на администрацию муниципального образования. В этой связи 6 мая 2026 года в адрес администрации Заводского сельского поселения Парабельского района ведомством было выдано официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Благодаря совместному вмешательству прокуратуры Парабельского района и жесткому предостережению Россельхознадзора свалка была ликвидирована. Использование дистанционных методов контроля, таких как анализ спутниковых снимков, позволяет надзорным органам эффективно выявлять экологические нарушения на обширных и труднодоступных территориях. Своевременная уборка несанкционированных свалок на землях сельхозназначения критически важна для сохранения плодородного слоя почвы и предотвращения попадания токсичных веществ в грунтовые воды и экосистему региона.

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