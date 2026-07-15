В Томске Россельхознадзор выявил нарушения в работе гастролирующего зоотеатра

Организатору объявили предостережение из-за фактической работы контактного зоопарка под видом театра Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора провело контрольные мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, организующего выступления зоотеатра «Попугайник» в одном из томских торговых центров. По итогам дистанционной проверки организатору вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом 15 июля сообщили в надзорном ведомстве.

Специалисты проанализировали открытые данные в интернете, а также информацию федеральной государственной информационной системы «ВетИС» и Реестре лицензий. Установлено, что с 20 июня по 20 июля ИП Погребной С.О. осуществляет гастрольную деятельность.

На информационных ресурсах и в социальных сетях посетителям предлагается не только знакомиться с птицами, но и вступать с ними в физический контакт: кормить, гладить и фотографироваться. В надзорном органе подчеркнули, что подобный формат не соответствует понятию зоотеатра и фактически подпадает под определение контактного зоопарка. Согласно части 4 статьи 15 Федерального закона № 498-ФЗ от 27 декабря 2018 года, использование животных в культурно-зрелищных целях с предоставлением зрителям физического контакта с ними категорически не допускается. Кроме того, на сайте организатора полностью отсутствуют сведения о проведении тематических спектаклей или публичных представлений, что указывает на невыполнение базовых требований к деятельности зоотеатра.

Дополнительным нарушением стало отсутствие уведомления о начале гастрольной деятельности по указанному адресу, хотя предприниматель имеет действующую лицензию на содержание и использование животных в зоотеатрах. Игнорирование этого требования является прямым нарушением положения о лицензировании.

По итогам надзорных мероприятий, проведенных 9 июля с помощью мобильного приложения «Инспектор», организатору гастролей объявлено предостережение. Контроль за использованием животных в развлекательных целях остается приоритетным направлением работы ведомства для предотвращения жестокого обращения с питомцами и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посетителей.

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