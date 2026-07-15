В Томске нашли подрядчика на реконструкцию водопровода в Тимирязевском

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
В селе Тимирязевское готовится масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Подведены итоги аукциона на реконструкцию местного водопровода, который профинансируют за счет средств инфраструктурного кредита. Об этом в среду, 15 июля, сообщили местные власти.
Примечательно, что на торгах победитель пошел на серьезное снижение цены, уменьшив стоимость контракта почти на 45% от первоначальной суммы. Такая значительная экономия радует с точки зрения бюджетных расходов, но одновременно требует повышенного контроля. Именно поэтому профильному департаменту поручено тщательно следить за ходом работ и оперативно реагировать на любые отклонения от утвержденного графика.
Муниципальный контракт планируют подписать в самое ближайшее время после завершения всех необходимых юридических процедур. Сразу после этого строительная бригада выйдет на объект. Главная задача подрядчика состоит в том, чтобы успеть завершить весь объем работ в теплое время года.
Качественная замена труб позволит зимой обеспечить жителей надежным водоснабжением и избежать аварийных ситуаций в холода. Использование инфраструктурных кредитов позволяет региону и городу реализовывать капиталоемкие проекты по модернизации изношенных коммунальных сетей без прямой нагрузки на текущий местный бюджет.
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