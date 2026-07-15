Томск стал городом с самым доступным бензином АИ-95 в Сибири

В конце июня 2026 года в городе зафиксирована самая низкая средняя цена на бензин марки АИ-95 в Сибири Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томск вошел в число городов с самым доступным автомобильным топливом в Сибирском федеральном округе. По итогам июня 2026 года в регионе зафиксирована самая низкая средняя цена на бензин марки АИ-95 среди всех субъектов Сибири, о чем свидетельствуют свежие данные Томскстата. Данные были опубликованы сегодня, 15 июля.

В конце июня литр бензина АИ-95 в Томске стоил в среднем 65,91 рубля, что на 5,04 рубля больше показателя декабря 2025 года. Стоимость других марок топлива также остается на относительно умеренном уровне. Бензин АИ-92 обходится водителям в 62,24 рубля за литр, премиальный АИ-98 и выше — в 85,05 рубля, а дизельное топливо — в 82,29 рубля.

Антирекорд по стоимости горючего в округе принадлежит Кызылу. В столице Тывы зафиксированы самые высокие цены на все виды автомобильного топлива. Литр АИ-92 там стоит 99,04 рубля, АИ-95 обходится в 102,80 рубля, АИ-98 и выше — в 112,28 рубля, а дизельное топливо — в 111,34 рубля.

Помимо Томска, самое дешевое топливо в округе продается в Омске. Там литр бензина АИ-92 стоит 61,15 рубля, АИ-98 и выше — 84,38 рубля, а дизельное топливо — 78,95 рубля.

С начала текущего года цены на горючее выросли во всех регионах Сибирского федерального округа. Наиболее заметное повышение произошло в Кызыле, где бензин АИ-92 подорожал на 30,59 рубля за литр, АИ-95 — на 29,86 рубля, а АИ-98 и дизельное топливо прибавили в цене по 22,57 рубля. В Томске рост цен оказался значительно ниже и сдержаннее: удорожание составило от 5,04 рубля на АИ-95 до 3-4 рублей на остальные виды топлива. Сдерживание цен на горючее в регионе играет важную роль в обеспечении транспортной доступности и снижении логистических издержек для бизнеса и населения.

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