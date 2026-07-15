Жители Томской области держат на вкладах более 307 миллиардов рублей

Высокие депозитные ставки позволяют населению не только сохранять, но и приумножать накопления Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Объем средств жителей Томской области на банковских счетах и вкладах без учета счетов эскроу превысил отметку в 307 миллиардов рублей. Несмотря на постепенное снижение ставок в банковской системе, население региона продолжает проявлять высокую сберегательную активность и наращивать свои финансовые резервы. Об этом рассказали специалисты регионального отделения Банка России.

По данным на 1 июня, жители Томской области хранили на банковских счетах и вкладах 307 миллиардов рублей. За год объем сбережений увеличился на 35 миллиардов рублей, что составило почти 13% прироста. Эксперт томского отделения Банка России Анастасия Кузнецова отметила, что люди оценивают привлекательность вкладов не только по текущей инфляции, но и с учетом прогнозов по дальнейшему росту цен.

По словам представителя регулятора, сейчас депозитные ставки остаются выше инфляции, что позволяет гражданам не только сберечь, но и реально нарастить свои накопления. И хотя ставки в банках продолжают постепенно снижаться под влиянием решений регулятора по ключевой ставке, жители региона по-прежнему активно пополняют свои вклады, предпочитая этот инструмент сохранения капитала.

В Банке России напомнили, что на текущий момент ключевая ставка составляет 14,25%. Денежно-кредитная политика регулятора направлена на постепенное снижение годовой инфляции до целевого показателя в 4%. Высокие проценты по депозитам делают банковские вклады одним из самых привлекательных и понятных инструментов для консервативных инвесторов.

Рост объема сбережений на фоне жесткой денежно-кредитной политики свидетельствует о стремлении граждан сформировать финансовую подушку безопасности в условиях экономической неопределенности. Банковский сектор региона демонстрирует стабильность, а доверие томичей к отечественной банковской системе остается на высоком уровне, что способствует притоку свободных денежных средств на депозитные счета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудница томского ломбарда украла золотую цепочку и отнесла в другую скупку

Томич отдал мошенникам более 2 миллионов рублей за придуманный автомобиль

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru