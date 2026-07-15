Томичам назвали даты школьных каникул в новом учебном году

Самые длинные каникулы ожидаются в декабре и январе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство просвещения России утвердило официальное расписание школьных каникул на 2026-2027 учебный год. Соответствующую информацию подтвердили и в профильном департаменте Томска сегодня, 15 июля.

Согласно утвержденному графику, учебный процесс будет прерываться на отдых 4 раза. Осенние каникулы стартуют 26 октября и завершатся 3 ноября. Сразу после них томских школьников ожидает дополнительный праздничный выходной 4 ноября, приуроченный ко Дню народного единства.

Зимний отдых начнется 31 декабря и продлится включительно до 10 января. Весенние каникулы запланированы на период с 27 марта по 4 апреля. Самые длительные летние каникулы для большинства учеников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Представители мэрии отдельно обратились к родителям с просьбой учитывать этот календарь при организации семейных поездок, чтобы отсутствие ребенка на занятиях не сказалось на его успеваемости.

Утверждение единого графика каникул позволяет синхронизировать учебный процесс и эпидемиологические паузы во всех образовательных учреждениях региона, обеспечивая равномерное распределение нагрузки на школьников. Тем временем в Томской области продолжается подведение итогов завершившейся кампании по сдаче экзаменов. Ранее сообщалось, что по результатам Единого государственного экзамена 44 выпускника в регионе смогли набрать максимальные 100 баллов по отдельным предметам, продемонстрировав высочайший уровень подготовки в уходящем учебном году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маркировка, размер, качество: Как томичам выбрать и как вернуть солнцезащитные очки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru