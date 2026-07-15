Подборку эксклюзивных снимков об экваторе лета-2026 подготовил «МК в Томске». В объектив попали центральные улицы, аллеи, улыбки прохожих и не только.
Репортаж ярко отразил атмосферу июля: солнце заливает город, воздух наполнен зеленью, а парки и скверы — гуляющими людьми. Некоторые фотографии показывают знакомые места с новой стороны.
Авторы фотографий: Дмитрий Еланаков, Анастасия Виноградская.
Смотрите полный фоторепортаж по ссылке.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, как выбрать и как вернуть солнцезащитные очки.
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