Лето-2026 выдалось жарким

Подборку эксклюзивных снимков об экваторе лета-2026 подготовил «МК в Томске». В объектив попали центральные улицы, аллеи, улыбки прохожих и не только.

Репортаж ярко отразил атмосферу июля: солнце заливает город, воздух наполнен зеленью, а парки и скверы — гуляющими людьми. Некоторые фотографии показывают знакомые места с новой стороны.

Горожане радуются теплым дням, которых не так много в году в Сибирских Афинах

Пернатый наблюдатель

Авторы фотографий: Дмитрий Еланаков, Анастасия Виноградская.

Знаковый аттракцион Городского сада

В зной городская жизнь выглядит весьма неспешной

Смотрите полный фоторепортаж по ссылке.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, как выбрать и как вернуть солнцезащитные очки.

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