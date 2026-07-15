Томская область 9 лет лидирует в Сибири по надоям молока

Молочная продукция томичей славится своим качеством Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сельскохозяйственные предприятия Томской области удерживают первое место в Сибирском федеральном округе по молочной продуктивности коров уже девять лет подряд. Надой на одну корову в прошлом году достиг восьми тысяч трехсот пятидесяти одного килограмма. Данная положительная динамика поддерживается благодаря реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках федерального и регионального законодательства о поддержке сельского хозяйства. Об это сообщили в профильном ведомстве 15 июля.

Доля региона в общем производстве молока в Сибирском федеральном округе выросла до 4,6, а по производству крупного рогатого скота на убой показатель достиг 3,7 процента. Местный малый агробизнес демонстрирует качественную перестройку. В секторе крестьянских фермерских хозяйств доля арендованных земель снизилась. В структуре угодий почти на 20 процентов выросла доля пашни. Межведомственная координация между профильным департаментом и муниципалитетами позволяет эффективно контролировать целевое использование земель и стимулировать местных жителей к ведению законного предпринимательства.

Общее поголовье крупного рогатого скота в области составляет 63,6 тысячи голов, в том числе 28,8 тысячи коров. Лидерами по поголовью коров выступают Томский район, Кожевниковский район и Асиновский район.

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