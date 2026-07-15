В Томской области на жилье за 6,7 млн рублей теперь копят 5,3 года

При этом цены на недвижимость только растут Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области увеличился минимальный срок, необходимый семье с медианной зарплатой для покупки квартиры площадью шестьдесят квадратных метров. По состоянию на май текущего года этот период составил пять целых три десятых года, тогда как ранее он равнялся четырем целым девяти десятым года. Средняя стоимость такого жилья оценивается в шесть целых семь десятых миллиона рублей. Об этом сообщает Союз строителей Томской области.

Эксперты оценивали сравнительные потенциальные возможности покупки жилья в субъектах Российской Федерации за счет собственных средств домохозяйств. Режим накоплений предполагал ежемесячное откладывание средств, остающихся после минимально необходимых трат. Согласно полученным результатам, доступность жилья в большинстве регионов снизилась. Основной причиной тому заявлено снижение процентных ставок по депозитам, обусловившее уменьшение денежных доходов населения. При этом отмечается, что увеличение медианных зарплат лишь частично компенсировало рост цен на недвижимость.

Надзорные органы и правоохранительные структуры напоминают гражданам, студентам, местным жителям и мигрантам о необходимости проявлять бдительность при заключении договоров долевого участия или покупке жилья на вторичном рынке. За мошеннические действия при приобретении недвижимости предусмотрена уголовная ответственность по статье сто пятьдесят девять Уголовного кодекса Российской Федерации, а за нарушение требований проектной документации застройщиками грозит административная ответственность в виде штрафов по статье девять целых четыре десятых Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Часть домов в Советском районе Томска осталась без холодной воды

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru