Прокурор в Томской области проверил ремонт дороги на 400 млн рублей

Прокурор Бакчарского района оценивает качество укладки асфальтобетонного покрытия на участке дороги Каргала – Бакчар. Фото: прокуратура Томской области

В Бакчарском районе идет ремонт участка автомобильной дороги Каргала — Бакчар протяженностью свыше 15 километров, соединяющего село Поротниково и деревню Полынянка. Подробности проверки сообщили в прокуратуре региона.

Стоимость работ превышает 400 млн рублей. Прокурор района Артем Саенко лично оценил ход работ и предупредил о возможной административной ответственности по статье 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований проектной документации.

На момент проверки строители уже уложили первый слой асфальтобетонного покрытия и приступили к подготовке второго. В ходе осмотра прокурор района указал на локальные дефекты, в том числе пучины в местах скопления влаги, угрожающие долговечности полотна. «Каждый километр этой дороги – это безопасность людей и бесперебойная связь между населенными пунктами», – подчеркнул Артем Саенко, напомнив о недопустимости срыва сроков. Он взял устранение выявленных недостатков на личный контроль до следующего инспектирования.

При этом отмечено, что общий темп работ сохраняется, график соблюдается, а на площадке присутствует достаточное количество рабочей силы и строительных материалов. Надзорные мероприятия будут продолжаться для защиты прав граждан и местных жителей.

Соблюдение строительных норм и правил позволяет жителям сибирских населенных пунктов получать качественные дороги и избегать аварийных ситуаций. Ответственный подход подрядчиков и строгий надзор способствуют поддержанию безопасной транспортной среды в регионе и гарантируют сохранение бюджетных средств.

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